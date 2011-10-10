Завтра суд над Тимошенко начнется в 9.00

Заседание Печерского райнного суда Киева по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, назначенное на 11 октября, начнется в 9.00, сообщили УНИАН в суде.

Планируется, что на этом заседании судья Родион КИРЕЕВ начнет зачитывать приговор по т.н. “газовому делу”.

Напомним, 30 сентября Р.КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании “ориентировочно до 11 октября”, не уточнив времени начала заседания. Тогда же судья принял решение, что на объявление приговора в зал судебных заседаний будут допущены только журналисты. Другим лицам, в том числе народным депутатам, судья не разрешил присутствовать на оглашении приговора, сославшись, что нардепы систематически нарушают порядок в зале суда.

Еще раньше судья разрешил прямую видеотрансляцию оглашения приговора.

Народные депутаты заявили, что запрет на присутствие в зале суда нарушает их права и они намерены попытаться все-таки принять участие в завтрашнем заседании. Оппозиция также призвала своих сторонников прийти к зданию суда.

В свою очередь в Главном управлении МВД Украины в г. Киеве сказали, что если народные депутаты из оппозиционных фракций попробуют нарушить установленный судьей Р.КИРЕЕВЫМ запрет на присутствие в зале суда каких-либо лиц, кроме журналистов, «не исключено, возникнут некоторые осложнения при охране общественного порядка».

Сегодня, 10 октября, защита Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что у них нет информации о точной дате и времени вынесения приговора.