Свидетель по делу Луценко заявляет, что следователи допрашивали его ночью

Бывший руководитель аппарата МВД Украины Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры допрашивали его в качестве свидетеля по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО ночью, и расценивает это как неразрешенный метод воздействия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ заявил сегодня на допросе во время заседания Печерского районного суда Киева по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам свидетеля, в день, когда его вызывали на допрос, он поздно вечером возвращался в Киев, и когда ему позвонил следователь, попросил перенести допрос на следующий день, но получил отказ.

«Меня удивило, почему меня вызывают, почему допрос был ночью. Я считаю, что это были неразрешенные методы», - заявил В.ШАПОВАЛ.

Он сказал, что сейчас не может вспомнить, какое именно было время, однако отметил, что «допрос проходил ночью, я точно времени не фиксировал, но могу точно утверждать, что было темно».

Также свидетель сообщил, что долго работал в органах внутренних дел и знает процедуры проведения следственных действий, и его, среди прочего, также удивило, что на допросе следователи ставили вопросы, которые не касаются дела. В частности, как объяснил бывший руководитель аппарата министра, следователи спрашивали у него, мог ли Ю.ЛУЦЕНКО быть министром; на собственном или на служебном автомобиле он передвигался и т.п.

Кроме того, В.ШАПОВАЛ сообщил, что протокол допроса переписывали по его требованию, поскольку в первом варианте документа содержались данные, которых он не давал следствию.

В то же время, отвечая на вопрос Ю.ЛУЦЕНКО, В.ШАПОВАЛ сказал, что участия в принятии решения об оформлении на работу в МВД водителя министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА он не принимал. Также В.ШАПОВАЛ сказал, что не имел отношения к предоставлению Л.ПРИСТУПЛЮКУ жилья, не занимался вопросами организации празднования Дня милиции в 2008 и 2009 годах, и вообще не получал от Ю.ЛУЦЕНКО незаконных указаний или приказов.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведшее к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.