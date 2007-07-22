Ющенко поблагодарил Меркель за поддержку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает проведение трех раундов переговоров относительно углубленного соглашения Украина – ЕС, выразив благодарность Федеральному канцлеру Германии Ангеле МЕРКЕЛЬ за активную поддержку Украины в этом процессе. Об этом глава украинского государства заявил во время встречи с федеральным министром иностранных дел ФРГ Франко-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ, состоявшейся в воскресенье на территории бывшего концлагеря «Флоссенбюрг».

Как сообщает официальный сайт Президента, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что во время следующего саммита Украина – ЕС осенью этого года в Киеве будут достигнуты и закреплены соответствующие договоренности. Стороны также обсудили вопрос интеграции Украины в Евросоюз.

В свою очередь Ф.-В. ШТАЙНМАЙЕР подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы работа над углубленным соглашением с Украиной продвигалась успешно. Он заверил В.ЮЩЕНКО в том, что как руководитель внешнеполитического ведомства стремится выдерживать сроки очередных украинско-немецких политических консультаций на наивысшем уровне.

Ф.-В. ШТАЙНМАЙЕР также выразил благодарность украинскому Президенту за его участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Германии В.ЮЩЕНКО с семьей принял участие в открытии музея Мемориального комплекса «Флоссенбюрг», где в заключении находился отец главы государства Андрей Ющенко.