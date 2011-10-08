Томенко: После Афона Янукович и Пшонка могут изменить сценарий

Президент Виктор Янукович и генпрокурор Виктор Пшонка могут изменить сценарий в "газовом" деле Юлии Тимошенко после посещения горы Афон.

Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады, член партии "Батькивщина" Николай Томенко в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Нас уникальная ситуация сейчас вокруг судебного процесса над Тимошенко, пока мы тут сидим, ведем дискуссию, где-то кто-то там готовится, Киреев в совещательной комнате сидит, а впервые в истории независимой Украины, президент и генеральный прокурор одновременно находящихся на территории автономного монашеского государства, святой горы Афон", - добавил он.

"Я знаю, что они действительно очень переживают за христианство и православие, возможно, как-то эти монахи, старцы, повлияют на то, чтобы президент и генеральный прокурор до идеи добра и справедливости вернулись", - отметил Томенко.

"Может после этого визита сценарий будет изменен", - добавил вице-спикер.

Как известно, Янукович в субботу останется с частным визитом в Греции, и взойдет на гору Афон.