Киев – Москва: Кремль меняет «специалистов» по Украине
Затулина, Маркова и Василия Думу вытесняет Никонов, Зурабов может пойти на повышение, Саблин и Бабаков усиливают позиции, Кирилл – просчитался…
Затулина, Маркова и Василия Думу вытесняет Никонов, Зурабов может пойти на повышение, Саблин и Бабаков усиливают позиции, Кирилл – просчитался…
День 24 сентября принес не только имя следующего президента России. В тот же день были заявлены серьезные перестановки в числе лиц, занимающихся разработкой украинского направления российской внешней политики. Разумеется, речь идет о лицах, формирующих публичную составляющую этой позиции, а не чиновников МИДа или посла в Киеве Михаила Зурабова.
Кто ушел
|Константин Затулин
Впрочем, политическая маргинализация Константина Затулина уже давно ни для кого не была секретом – по большому счету, его «Институт стран СНГ» (он же – Институт диаспоры и интеграции) представлял собой политический инструмент для реализации внешнеполитических амбиций мэра Москвы Юрия Лужкова. (Тут необходимо напомнить, что Константин Затулин в 1999 году баллотировался в Госдуму РФ от блока «Отечество – Вся Россия» во главе с Евгением Примаковым и Юрием Лужковым, а депутатом стал в 2003 и 2007-м – от «Единой России», но в рамках условной квоты «Отечества» в «Единой России».)
С уходом Юрия Лужкова, г-н Затулин лишился основного идеологического заказчика на политические скандалы с Украиной (где он успел за 15 лет многократно стать persona non grata), в первую очередь – по статусу Крыма и Севастополя. Аналогичная его роль в Абхазии и Южной Осетии отпала ввиду провозглашения независимости этими бывшими грузинскими автономиями, а в других «горячих точках» (например, Приднестровье и Карабахе) прослеживается явный запрос Москвы на менее эпатажные и более эффективные инструменты воздействия на ситуацию.
Закат политической карьеры Константина Затулина начался в ноябре 2008 года, когда X съезд «Единой России» не включил его в обновленный состав Высшего и Генерального советов партии.
В апреле 2011 года фракция партии «Единой России» (ЕР) отозвала Затулина с поста заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками; как считали тогда наблюдатели, да и сам пострадавший – за поддержку позиции Владимира Путина по Ливии в противовес позиции Дмитрий Медведева. Однако «возвращение» Владимира Путина никак не посодействовало включение г-на Затулина в избирательный список ЕР.
Последняя официальная должность, которую занимает Константин Затулин – член правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом, но, очевидно, что он лишится ее сразу же по окончании депутатской каденции.
|Сергей Марков
В российско-украинских отношениях Сергей Марков, преимущественно, специализировался на гуманитарной тематике (языковой вопрос, история, культурные связи, взаимодействие с русскими организациями Украины), но при этом занимал весьма активную позицию по вопросу продления сроков базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.
«Оранжевую» власть серьезно раздражали активная деятельность Сергея Маркова по отрицанию Голодомора как геноцида украинцев, его протесты по поводу героизации УПА и, в целом, резкая критика гуманитарной политики Президента Ющенко. Попытка продемонстрировать в Киеве фильм «08.08.08. Война в прямом эфире» (о войне в Южной Осетии) привела к запрету въезда в Украину.
В период президентской предвыборной кампании в Украине Сергей Марков активно стоял на позициях выгодности для России (и, соответственно, – российско-украинских отношений) победы Виктора Януковича.
Именно отсутствие Сергея Маркова в списке «Единой России» можно считать символом грядущего изменения российской политики по отношению к Украине в публичной сфере. По всей видимости, эта сфера станет более координированной со стороны Кремля и будет содержать минимум экспромтов.
Кстати, большой любитель экспромтов в отношении Украины – председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике и развитию предпринимательства Евгений Федоров, предлагавший, например, создать союз славянских государств (Россия, Украина, Белоруссия) со столицей в Киеве, тоже не обнаружил себя в предвыборных списках ЕР.
Необходимо отметить, что процесс «ухода» российских политиков, традиционно бравших на себя формирование тех или иных аспектов российско-украинских отношений, начался несколько ранее. Так, отставка Юрия Лужкова в сентябре 2010 года не только разрешила давний вялотекущий внутрироссийский конфликт, но и убрала из публичной сферы одного из главных раздражителей Киева по вопросам Крыма и Севастополя.
|Василий Дума
Деятельность обеих украинских организаций в РФ сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями: «засланные казачки Кремля» – по отношению к Василию Думе и его сторонникам и «оранжевая пятая колонна» – по отношению к оппонентам председателя. Все закончилось тем, что Василий Дума с 2009 года прекратил созывать Советы как Объединения украинцев России, так и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России; позднее российские суды запретили деятельность этих организаций.
Автор этих строк рискнет предположить, что окончательно процесс ротации кадров на украинском направлении завершится уже в июне 2012 года, когда вступивший в должность президент Владимир Путин определит кадровый состав управления своей администрации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, ныне возглавляемого Сергеем Винокуровым.
|Михаил Зурабов
Кто пришел
|Вячеслав Никонов
В прошлые годы г-н Никонов не так уж часто обращался к украинской тематике – можно вспомнить его прогноз 2008 года перед Бухарестским саммитом НАТО об отсутствии перспектив у Украины и Грузии на вступлении в эту организацию. А также серию заявлений перед первым туром президентских выборов 2010 года – в русле «на недоброжелательную политику спроса нет».
После победы Виктора Януковича Вячеслав Никонов проявил себя на украинском направлении «человеком дела», открыв за 2010 – 2011 годы шесть Русских центров – в Донецке, Луганске, Харькове, Днепропетровске, Киеве и Ровно. Последним в этой хронологии стало открытие в Херсоне 5 октября Кабинета Фонда «Русский мир».
Можно ожидать, что получив статус депутата Госдумы РФ, г-н Никонов активно включится в российско-украинский диалог в качестве политика, участвующего в формировании повестки дня российско-украинских отношений.
Кто остался
|Дмитрий Саблин
Г-н Саблин поддерживает деятельность в Киеве Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), который позиционируется в качестве площадки для экспертного диалога. Однако влияние Дмитрия Саблина в Украине основывается, в первую очередь, на личных связях в депутатском корпусе, а не деятельности ЦСКП.
Что же касается публичных высказываний г-на Саблина по поводу Украины, то они, прежде всего, касаются вопросов возможной «экономической интеграции» двух стран. (Например, снижение цены на газ в обмен на вступление в Таможенный союз.)
|Александр Бабаков
Публичную деятельность Александра Бабакова в Украине связывают с международными конференциями, которые организовывал Российско-Украинский информационный центр, и представительными круглыми столами ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).
По всей видимости, в период новой каденции Владимира Путина влияние Александра Бабакова на формирование повестки дня российско-украинских отношений существенно возрастет. И в силу его близости с г-ном Путиным, и в силу того, что тот, кто остается на каком-либо направлении при масштабной ротации, автоматически набирает политический вес по отношению к «новобранцам».
Вполне возможно, что через несколько лет – ближе к президентским выборам в Украине 2015 года – именно Александр Бабаков станет послом РФ в Киеве. Но это уже, в отличие от всего вышеизложенного, – чистая гипотеза.
Кстати, не исключено, что несколько ослабится влияние на украинскую гуманитарную сферу патриарха Кирилла: он считался приверженцем второго срока для президента Дмитрия Медведева.
Дмитрий Джангиров, специально для УНИАН