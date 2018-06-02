Киев – Москва: Кремль меняет «специалистов» по Украине

Затулина, Маркова и Василия Думу вытесняет Никонов, Зурабов может пойти на повышение, Саблин и Бабаков усиливают позиции, Кирилл – просчитался…

День 24 сентября принес не только имя следующего президента России. В тот же день были заявлены серьезные перестановки в числе лиц, занимающихся разработкой украинского направления российской внешней политики. Разумеется, речь идет о лицах, формирующих публичную составляющую этой позиции, а не чиновников МИДа или посла в Киеве Михаила Зурабова.

Кто ушел

В избирательных списках «Единой России» на декабрьские выборы в Госдуму РФ не нашлось места ни Константину Затулину, ни Сергею Маркову – политикам, которые на протяжении многих лет задавали один из трендов российско-украинских отношений. И хотя этот тренд являлся, скорее, маргинальным, его доля в информационном пространстве была непропорционально велика.

Впрочем, политическая маргинализация Константина Затулина уже давно ни для кого не была секретом – по большому счету, его «Институт стран СНГ» (он же – Институт диаспоры и интеграции) представлял собой политический инструмент для реализации внешнеполитических амбиций мэра Москвы Юрия Лужкова. (Тут необходимо напомнить, что Константин Затулин в 1999 году баллотировался в Госдуму РФ от блока «Отечество – Вся Россия» во главе с Евгением Примаковым и Юрием Лужковым, а депутатом стал в 2003 и 2007-м – от «Единой России», но в рамках условной квоты «Отечества» в «Единой России».)

С уходом Юрия Лужкова, г-н Затулин лишился основного идеологического заказчика на политические скандалы с Украиной (где он успел за 15 лет многократно стать persona non grata), в первую очередь – по статусу Крыма и Севастополя. Аналогичная его роль в Абхазии и Южной Осетии отпала ввиду провозглашения независимости этими бывшими грузинскими автономиями, а в других «горячих точках» (например, Приднестровье и Карабахе) прослеживается явный запрос Москвы на менее эпатажные и более эффективные инструменты воздействия на ситуацию.

Закат политической карьеры Константина Затулина начался в ноябре 2008 года, когда X съезд «Единой России» не включил его в обновленный состав Высшего и Генерального советов партии.

В апреле 2011 года фракция партии «Единой России» (ЕР) отозвала Затулина с поста заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками; как считали тогда наблюдатели, да и сам пострадавший – за поддержку позиции Владимира Путина по Ливии в противовес позиции Дмитрий Медведева. Однако «возвращение» Владимира Путина никак не посодействовало включение г-на Затулина в избирательный список ЕР.

Последняя официальная должность, которую занимает Константин Затулин – член правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом, но, очевидно, что он лишится ее сразу же по окончании депутатской каденции.

Политолог Сергей Марков был избран в Госдуму РФ по спискам «Единой России» в 2007 году, с 2009 года он член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. Так же, как и Константин Затулин, он объявлялся persona non grata СБУ, хотя, в отличие от последнего, напрямую не высказывался по вопросам, затрагивающим территориальную целостность Украины.

В российско-украинских отношениях Сергей Марков, преимущественно, специализировался на гуманитарной тематике (языковой вопрос, история, культурные связи, взаимодействие с русскими организациями Украины), но при этом занимал весьма активную позицию по вопросу продления сроков базирования Черноморского флота РФ в Севастополе.

«Оранжевую» власть серьезно раздражали активная деятельность Сергея Маркова по отрицанию Голодомора как геноцида украинцев, его протесты по поводу героизации УПА и, в целом, резкая критика гуманитарной политики Президента Ющенко. Попытка продемонстрировать в Киеве фильм «08.08.08. Война в прямом эфире» (о войне в Южной Осетии) привела к запрету въезда в Украину.

В период президентской предвыборной кампании в Украине Сергей Марков активно стоял на позициях выгодности для России (и, соответственно, – российско-украинских отношений) победы Виктора Януковича.

Именно отсутствие Сергея Маркова в списке «Единой России» можно считать символом грядущего изменения российской политики по отношению к Украине в публичной сфере. По всей видимости, эта сфера станет более координированной со стороны Кремля и будет содержать минимум экспромтов.

Кстати, большой любитель экспромтов в отношении Украины – председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике и развитию предпринимательства Евгений Федоров, предлагавший, например, создать союз славянских государств (Россия, Украина, Белоруссия) со столицей в Киеве, тоже не обнаружил себя в предвыборных списках ЕР.

Необходимо отметить, что процесс «ухода» российских политиков, традиционно бравших на себя формирование тех или иных аспектов российско-украинских отношений, начался несколько ранее. Так, отставка Юрия Лужкова в сентябре 2010 года не только разрешила давний вялотекущий внутрироссийский конфликт, но и убрала из публичной сферы одного из главных раздражителей Киева по вопросам Крыма и Севастополя.

В мае нынешнего года был отозван из Совета Федерации сенатор Василий Дума (от Костромской области), являвшийся с 2005 года председателем Совета Объединения украинцев России и председателем Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, а также заместителем председателя Украинского Всемирного координационного Совета.

Деятельность обеих украинских организаций в РФ сопровождалась скандалами и взаимными обвинениями: «засланные казачки Кремля» – по отношению к Василию Думе и его сторонникам и «оранжевая пятая колонна» – по отношению к оппонентам председателя. Все закончилось тем, что Василий Дума с 2009 года прекратил созывать Советы как Объединения украинцев России, так и Федеральной национально-культурной автономии украинцев России; позднее российские суды запретили деятельность этих организаций.

Автор этих строк рискнет предположить, что окончательно процесс ротации кадров на украинском направлении завершится уже в июне 2012 года, когда вступивший в должность президент Владимир Путин определит кадровый состав управления своей администрации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, ныне возглавляемого Сергеем Винокуровым.

Возможно, что тогда же и определится судьба посла РФ в Киеве Михаила Зурабова. Он сам не раз говорил, что «Украина имеет окно возможностей до 2012 года», что, скорее всего, означало время его ожидаемого отъезда. Только, в данном случае, речь идет не об отставке, а о продолжении карьеры в Москве в более высоком статусе – с возвращением Владимира Путина «окно возможностей» для г-на Зурабова в РФ представляется весьма обширным…

Кто пришел

Наиболее знаковой фигурой, появившейся в списках «Единой России», с точки зрения «украинского вопроса», является Вячеслав Никонов – президент фонда «Русский мир», созданного указом президента Путина в 2007 году. У него «проходное» 12-е место в списке региональной группы №77 (г. Москва). Г-н Никонов является родным внуком сталинского наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, что дало повод к расхожей шутке «внук Молотова – Риббентропа».

В прошлые годы г-н Никонов не так уж часто обращался к украинской тематике – можно вспомнить его прогноз 2008 года перед Бухарестским саммитом НАТО об отсутствии перспектив у Украины и Грузии на вступлении в эту организацию. А также серию заявлений перед первым туром президентских выборов 2010 года – в русле «на недоброжелательную политику спроса нет».

После победы Виктора Януковича Вячеслав Никонов проявил себя на украинском направлении «человеком дела», открыв за 2010 – 2011 годы шесть Русских центров – в Донецке, Луганске, Харькове, Днепропетровске, Киеве и Ровно. Последним в этой хронологии стало открытие в Херсоне 5 октября Кабинета Фонда «Русский мир».

Можно ожидать, что получив статус депутата Госдумы РФ, г-н Никонов активно включится в российско-украинский диалог в качестве политика, участвующего в формировании повестки дня российско-украинских отношений.

Кто остался

Сохранил мандат депутата заместитель председателя комитета Госдумы по собственности Дмитрий Саблин, член группы по связям с парламентом Украины. У него «проходное» 5-е место по региональному списку №52 (Московская обл.).

Г-н Саблин поддерживает деятельность в Киеве Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), который позиционируется в качестве площадки для экспертного диалога. Однако влияние Дмитрия Саблина в Украине основывается, в первую очередь, на личных связях в депутатском корпусе, а не деятельности ЦСКП.

Что же касается публичных высказываний г-на Саблина по поводу Украины, то они, прежде всего, касаются вопросов возможной «экономической интеграции» двух стран. (Например, снижение цены на газ в обмен на вступление в Таможенный союз.)

Вновь станет депутатом ГД, и, скорее всего, вновь в ранге вице-спикера, Александр Бабаков – у него «проходное» 3-е место в региональной группе №69 (Тамбовская область). Г-н Бабаков намного чаще других российских политиков комментировал украинские события или российско-украинские отношения, но так как его заявления не носили конфронтационного характера, они не становились «событиями дня». Г-н Бабаков имеет наиболее многочисленные и наиболее «старые» связи в украинском истеблишменте, но он никогда не афишировал их публично, так же, как никогда публично не соотносил те или иные подвижки в российско-украинских отношениях со своей деятельностью.

Публичную деятельность Александра Бабакова в Украине связывают с международными конференциями, которые организовывал Российско-Украинский информационный центр, и представительными круглыми столами ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

По всей видимости, в период новой каденции Владимира Путина влияние Александра Бабакова на формирование повестки дня российско-украинских отношений существенно возрастет. И в силу его близости с г-ном Путиным, и в силу того, что тот, кто остается на каком-либо направлении при масштабной ротации, автоматически набирает политический вес по отношению к «новобранцам».

Вполне возможно, что через несколько лет – ближе к президентским выборам в Украине 2015 года – именно Александр Бабаков станет послом РФ в Киеве. Но это уже, в отличие от всего вышеизложенного, – чистая гипотеза.

Кстати, не исключено, что несколько ослабится влияние на украинскую гуманитарную сферу патриарха Кирилла: он считался приверженцем второго срока для президента Дмитрия Медведева.

Дмитрий Джангиров, специально для УНИАН