Янукович поручил Лавриновичу посчитать коррупционеров

Президент Виктор Янукович поручил Министерству юстиции принять меры по формированию и ведению Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Об этом говорится в указе "О первоочередных мерах по реализации закона "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", сообщает его пресс-служба.

Указом президент, в частности, временно возложил на Министерство юстиции Украины функции специально уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики.

Также Александр Лавринович должен внести в двухнедельный срок, доработанный с учетом предложений членов Национального антикоррупционного комитета, проект Национальной стратегии по предупреждению и противодействию коррупции.

До 1 декабря 2011 года министерство должно в установленном порядке подать проект закона о специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики подать в Верховную Раду.

Украинская правда