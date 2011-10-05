Студенты недосчитались обещанных Колесниковым 13 тысяч билетов

Студенты высших учебных заведений Киева не получили от вице-премьер-министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА обещанных 15 тысяч билетов на открытие НСК "Олимпийский", которые должны были быть распределены между вузами столицы.

Об этом УНИАН сообщили во Всеукраинском студенческом совете.

По информации Совета, студенческие организации получили лишь малую часть билетов, которые были запланированы для студентов.

«Если учитывать, что цена билета в кассах 800 грн., то кто-то может очень неплохо заработать на студентах, которые так и не получат своих билетов на открытие стадиона», - отметила председатель Всеукраинского студенческого совета Анастасия САБОВА.

«Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный авиационный университет, Национальный педагогический университет имени Драгоманова получили лишь по 400 билетов», - отметила А.САБОВА.

«Меньшие вузы – Киевский национальный торгово-экономический университет, Национальный университет пищевых технологий, Национальный транспортный университет, Киевский национальный лингвистический университет – по 200. Национальный медицинский университет получил около 100. Но общее количество никоим образом не дотягивает до обещанных 15 или хотя бы 10 тысяч», - отметила А.САБОВА.

По ее словам, этим вопросом должна была заниматься столичная мэрия.

«Борис КОЛЕСНИКОВ отмечал, что реализацией билетов будет заниматься киевская мэрия. Однако, очевидно, что чиновники где-то недоработали», - отметили во Всеукраинском студенческом совете.

Как сообщалось, ранее Б.КОЛЕСНИКОВ обещал, что на открытие «Олимпийского» около 15 тысяч билетов будут розданы киевским студентам и школьникам через мэрию города.