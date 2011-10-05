В Верховной Раде скандировали «Юле - волю!»

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" скандировали в сессионном зале Верховной Рады «Юлі - волю».

Как передает корреспондент УНИАН, депутатов, в частности, возмутило невключение в повестку дня ВР законопроектов о декриминализации статьи, по которой выдвинуто обвинение экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО

Так, сегодня парламент не включил в повестку дня ни одного такого законопроекта, а также не поддержал в первом чтении законопроект, которым предусматривалось исключить из Уголовного кодекса Украины статью, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО.

После негативного решения по данному законопроекту в первом чтении депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" собрались возле трибуны парламента, а лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО выступил с заявлением.

Он подчеркнул, что дело Ю.ТИМОШЕНКО «в суде развалилось». «И неизбежен именно оправдательный приговор, который еще может спасти ситуацию в государстве – репутацию ее, реноме судебной системы», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что из этой истории нужно вынести ряд уроков. Депутат напомнил ситуацию, которая сложилась тогда, когда Ю.ТИМОШЕНКО подписывала газовые соглашения. По его словам, в то время многие бизнесмены кричали в один голос, чтобы спасать экономику. «Разве забыли, как кое-кто в то время спокойно загорал на рождественских каникулах, а кто-то катался на лыжах, а она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) поехала, договорилась, спасла, не уступив ни капли национальных интересов. Почему вы это забыли?», - спросил И.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что один из уроков в том, что стало понятно, что защититься кому бы то ни было в Украине невозможно, если даже это не могут сделать Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО.

После этого выступления народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" кричали: «Юлі - волю».

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что завтра, если будет решение комитета, будет рассмотрен президентский законопроект о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности. Он предложил, чтобы при подготовке его ко второму чтению были рассмотрены все предложения, которые поступят. «Это будет более действенный путь», - добавил В.ЛИТВИН.