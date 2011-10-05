Еврокомиссара беспокоит состояние украинских политзаключенных

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ заявляет об обеспокоенности состоянием здоровья украинских политзаключенных и их несправедливым арестом.

Как сообщается на официальном сайте лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО, об этом Т.ХАММАРБЕРГ заявил сегодня во время встречи с дочерью Ю.ТИМОШЕНКО Евгенией КАРР и заместителем председателя партии «Батьківщини» Григорием НЕМЫРЕЙ в Страсбурге (Франция).

«Во время встречи речь шла о ситуации в Украине относительно политически мотивированного преследования оппозиции, нарушения прав и свобод человека. Обсуждался ход судебных заседаний по делу лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее бывшего правительства, в частности Юрия ЛУЦЕНКО и Валерия ИВАЩЕНКО. ХАММАРБЕРГ отметил, что во время своего визита в Украину в конце сентября он получил много свидетельствующей об этом информации. Он также выразил свою обеспокоенность по поводу состояния здоровья и несправедливого ареста украинских полизаключенных”, - сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Комиссар Совета Европы по правам человека заявил, что на своем уровне будет прилагать все необходимые усилия для позитивного и скорейшего выхода из сложившейся ситуации. "Права человека и их соблюдение – это обязательство всех государств, особенно Украины, которая находится в процессе мониторинга Совета Европы", - цитирует сайт слова Т.ХАММАРБЕРГА.

Как сообщал УНИАН, 3-6 октября Е.КАРР и Г.НЕМЫРЯ находятся с визитом в Страсбурге для предоставления информации ведущим европейским политикам относительно последних событий по судебному делу против Ю.ТИМОШЕНКО.