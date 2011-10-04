Партия регионов за повышение проходного барьера в ВР

Народный депутат, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ уверен, что повышение проходного барьера на выборах в Верховную Раду Украины позволит сосредоточить в ВР мощные политические силы, которые смогут отвечать перед своими избирателями и вывести Украину на европейский уровень развития.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ВР, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Вполне естественно, что те партии, которые имеют сегодня низкий рейтинг, хотели бы, чтобы проходного барьера в парламент вообще не было бы. Но тогда мы вместо парламента получим базар», - отметил политик.

А.ЕФРЕМОВ выразил уверенность, что в парламенте должны аккумулироваться те политические силы, которые представляют определенный срез общества и могут отвечать перед своими избирателями.

«В развитых европейских странах проходной барьер в парламент составляет 5-7%, а в некоторых он доходит и до 10%. При этом формируется своеобразная система управления в государстве, которая называется «2+1». Есть две мощные партии, одна из которых находится в оппозиции, другая – при власти, и несколько мелких партий, которые борются за власть в своем электоральном поле. И если мы стремимся к цивилизованной, европейской системе управления, то мы должны двигаться в этом направлении», - пояснил председатель парламентской фракции ПР.

Комментируя заявление Владимира ЛИТВИНА о том, что его политическая сила не будет поддерживать повышение проходного барьера в Верховную Раду, А.ЕФРЕМОВ отметил: «Рейтинг политической силы спикера ВР не очень высок. И, естественно, повышение проходного барьера до 5% практически лишает надежды эту политическую силу пройти в парламент».