Депутат в коридоре гимназии избил ногами 11-летнего мальчика?

Прокурор Сумской области возбудил уголовное дело в отношении депутата областного совета из-за хулиганских действий в отношении 11-летнего ученика учебного заведения «Александровская гимназия» в Сумах.

По данным заместителя прокурора Сумской области Константина Подлубного, находясь в коридоре данного заведения, «грубо нарушая общественный порядок, действуя с особой дерзостью и исключительным цинизмом, депутат Ш. беспричинно и умышленно нанес мальчику несколько ударов ногами по туловищу и конечностям, в результате чего малолетний потерпевший получил телесные повреждения в виде ушиба нижней трети левого бедра и нижней трети левого плеча», пишет "Обком".

В материалах доследственной проверки есть достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Ш. признаков преступления, предусмотренного частью 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного следствия по делу поручено сотрудникам следственного отдела Сумского горуправления УМВД Украины в Сумской области.

Изданию стало известно, что прокуратура обвиняет в избиении школьника депутата Владимира Шульгу, заместителя областной организации ВО «Батьківщина». Г-н Шульга пообещал прокомментировать ситуацию ближе к вечеру, пишет "Обком".