Регионал считает, что ПАСЕ не интересует персоналия Тимошенко

Народный депутат от Партии регионов, член украинской делегации в Страсбурге Алексей Плотников считает, что своим отказом от проведения внеочередных дебатов по делу Юлии Тимошенко ПАСЕ продемонстрировала, что Европе важны не персоналии на политической арене в Украине, а соблюдение общих принципов развития права и демократии.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, по словам Плотникова, вопрос по внеочередным дебатам по Украине был внесен в зал, но не набрал необходимого количества голосов.

«ПАСЕ также посчитала нецелесообразным давать оценки делу Тимошенко с учетом того, что еще длится судебный процесс, и любые оценки могут быть рассмотрены как вмешательство в его развитие», - отметил он.

Напомним, ранее Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы не поддержало решение о срочных дебатах по Украине.

Также напомним, что дочь Юлии Тимошенко Евгения Карр 3-6 октября вместе с заместителем лидера партии Батькивщина Григорием Немырей посетит Страсбург (Франция), чтобы рассказать ведущим европейским политикам о последних событий в судебном деле Тимошенко.

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