Омельченко говорит: из НУ-НС его вывела «высокая аморальность Ющенко»

Народный депутат Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО до конца этого года останется внефракционным.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН (сегодня председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил о выходе А.ОМЕЛЬЧЕНКО из фракции НУ-НС).

А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что вышел из фракции НУ-НС по нескольким причинам, и «первое и основное, и главное для меня – высокая аморальность так называемого почетного президента, который, к сожалению, и сегодня якобы возглавляет партию «Наша Украина», Виктора ЮЩЕНКО». «Это неприятные воспоминания», - добавил он.

Второй причиной он назвал то, что «сама фракция сегодня под руководством Николая МАРТЫНЕНКО, которого я уважаю, - в медузном состоянии».

По словам А.ОМЕЛЬЧЕНКО, сегодня, в частности, на заседании фракции НУ-НС присутствовали только 12 человек. «Сам МАРТЫНЕНКО вышел из партии "Наша Украина" и перешел в партию «Фронт Змін» и одновременно остался председателем фракции. Это тоже вопрос», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В то же время А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что «ни в какую фракцию и группу вступать не будет». «Я буду внефракционным до конца этого года, пока не будет принят новый закон (о выборах народных депутатов – УНИАН), одобренный европейским сообществом как демократический закон», - сказал он.

Как отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, «потом будем определяться, искать ли (избирательный) округ».