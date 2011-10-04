«Свобода» намерена провести в Киеве масштабный Марш славы УПА

Марш славы Украинской повстанческой армии (УПА), который Всеукраинское объединение "Свобода" инициирует в Киеве 14 октября, на праздник Покровы, начнется с отчетов областных советов.

Как сообщил Gazeta.ua лидер ВО "Свобода" Олег ТЯГНИБОК, в этом году марш будет носить социально-политический характер.

По словам О.ТЯГНИБОКА, "Свобода" уже подала соответствующее обращение к киевским властям.

"Марш начнется возле памятника Шевченко 14 октября. Мероприятие мы планируем начать выездными сессиями областных советов в Киеве", - сказал политик.

Он отметил, что на этот раз акция будет называться Маршем славы УПА.

"Он будет касаться не только темы признания представителей ОУН и УПА борцами за независимость Украины, но и поднимать целый ряд социальных проблем и будет носить в этом году более социально-политический характер, чем раньше", - подчеркнул О.ТЯГНИБОК, добавив, что националисты не забудут поднять и актуальный вопрос политических репрессий.

По словам лидера "Свободы", завершится марш митингом и торжественным концертом на Михайловской площади.

Вместе с тем, в партии еще не знают, позволят ли власти Киева шествие по Крещатику.

"Мы рассматриваем различные варианты, поскольку не знаем, какой будет реакция власти. Но марш в любом случае будет, а по какому маршруту - это, скорее всего, будет определено в последнюю ночь перед мероприятием", - заявил лидер "Свободы" .