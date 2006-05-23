Семилетний мальчик повторил побег из Алькатраса

Семилетний мальчик пересек вплавь залив Сан-Франциско, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Брэкстон БИЛБРЕЙ преодолел два с лишним километра, при этом температура воды была не больше 13 градусов. Во время заплыва, который продолжался 47 минут, мальчика сопровождали тренер и еще двое взрослых.

Брэкстон практически повторил знаменитый побег из легендарной тюрьмы Алькатрас. Неприступная тюрьма, где содержались самые опасные преступники, окружена водами залива, переплыть который считалось невозможным из-за очень холодной воды. Однако в 1969 году трое заключенных совершили сенсационный побег. После этого тюрьму закрыли, и она стала местом паломничества туристов.