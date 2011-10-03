Янукович снова приглашает Меркель в Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пригласил Федерального канцлера Германии Ангелу МЕРКЕЛЬ посетить Украину.

Об этом говорится в поздравлении В.ЯНУКОВИЧА в адрес А.МЕРКЕЛЬ по случаю национального праздника - Дня немецкого единства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

"От имени народа Украины и от себя лично искренне поздравляю Вас с национальным праздником Федеративной Республики Германия – Днем немецкого единства. Объединение Германии стало определяющим историческим событием, придавшим важный импульс масштабным объединительным процессам в Европе. Этот праздник немецкого народа является особенно близким и для украинцев, ведь с падением Берлинской стены на Европейском континенте начались качественно новые изменения, создавшие почву и для формирования молодой украинской государственности", - говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что «вскоре мы будем отмечать 20-ю годовщину признания Германией независимости Украины и установления между нашими государствами дипломатических отношений». Он отметил, что в Украине ценят доверие и взаимопонимания, которые сформировались в украинско-немецких межгосударственных отношениях.

"Надеемся, что Федеративная Республика Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути европейской интеграции, прежде всего, относительно заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Пользуясь случаем, хотел бы возобновить Вам, глубокоуважаемая госпожа Федеральный канцлер, приглашение посетить Украину с визитом в удобное для Вас время", - отмечается в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал А.МЕРКЕЛЬ крепкого здоровья и новых достижений в ответственной государственной деятельности, а также мира и процветания немецкому народу.