Чтобы иметь власть как в России, нужны четыре условия

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК советует украинским провластным партиям не брать Россию в качестве образца в объединительных процессах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции в Житомире, комментируя тенденцию к объединению некоторых политических сил вокруг Партии регионов.

По его словам, «если давать оценку тем процессам, которые сегодня происходят в Украине вокруг провластных партии, то они ничего не имеют общего с объединением политических сил».

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что речь идет о попытке построить новую политическую систему Украины, которая уже была несколько десятков лет тому назад и которая была предусмотрена в Конституции СССР.

«То есть, все, что сегодня происходит, это - не объединение, а попытка непосредственно Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и его окружения создать однопартийную систему в Украине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он также отметил, что эти попытки связаны также с успешными, как считают провластные политики, аналогичными процессами в Российской Федерации.

В то же время А.ЯЦЕНЮК заметил, что провластные партии Украины зря взяли себе в качестве образца российских политиков.

«Потому что для того, чтобы иметь такую политическую систему, как в России, необходимо иметь четыре условия - нефть, газ, Владимира ПУТИНА и российский народ, однако ни одного из этих четырех обстоятельств сегодня у нынешней украинской власти нет и не будет, поэтому единственный выход для украинской власти - не пытаться фальсифицировать закон о выборах», - заявил лидер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК отметил также, что помешать провластным партиям осуществить эти намерения могут и должны немедленные изменения в Конституцию и возобновление баланса политических сил.

Как сообщалось, Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН недавно выразил мнение, что подсказчиком в вопросе объединения провластных сил вокруг Партии регионов может быть российская партия власти «Единая Россия».

«Я бы смотрел на эту проблему намного глубже, даже подкажчиком могут быть действия России, где сделаны шаги, мы это видели на съезде, по расширению базы партии «Единая Россия», – сказал спикер.

"Партия регионов - это реалии в нашей политической жизни. Причем на длительную перспективу. От этих реалий будет зависеть, как будут развиваться процессы в Украине. Соответственно, все заинтересованы в том, чтобы Партия регионов в большей степени отражала настроения всего украинского общества», - отметил В.ЛИТВИН.

«Если будет происходить онароднение, очеловечивание Партии регионов (за счет членов других политических сил), это будет плюс, польза для страны», - добавил он.