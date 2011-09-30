На сессии Луганского горсовета охраннику откусили палец

Сегодня в Луганске активист местной общины Михаил ПАЩУК на заседании городского совета откусил фалангу пальца охраннику.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент начался с того, что М.ПАЩУКУ депутаты не разрешили зачитать резолюцию митинга по поводу решения горисполкома о перенесении субботней ярмарки с Ярмарочной площади в центре Луганска на его окраину. Под резолюцией митинга лично М.ПАЩУК собрал 1 тысячу подписей луганчан.

В ответ на такое решение депутатов М.ПАЩУК захватил трибуну сессии и самовольно начал зачитывать резолюцию. Попытка охранника выхватить микрофон и вывести М.ПАЩУКА из сессионного зала, за что проголосовали депутаты, закончилось тем, что активист укусил охранника за палец и откусил часть фаланги.

В заседании был объявлен перерыв, вызвані врач и наряд милиции. После 40-минутного перерыва сессия продолжила работу.

М.ПАЩУК нарядом милиции был выведен из сессионного зала и доставлен в райотделение.

Председательствующий на сессии секретарь городского совета объявил, что резолюция будет зачитана в конце сессии в соответствии с регламентом работы. Кроме того, депутаты поручили отделу внутренней политики горисполкома подготовить депутатское обращение к правоохранительным органам по поводу хулиганских действий М.ПАЩУКА.