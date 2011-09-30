Сегодня в Печерском суде - обмен репликами

Печерский районный суд Киева сегодня продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание начнется в 9.00.

Сегодня в суде состоится обмен репликами сторон. Обмен репликами во времени не ограничен.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Печерский райсуд Киева рассматривает дело в отношении экс-премьера с конца июня.

С 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО по решению суда содержится в Лукьяновском СИЗО.

В соответствии с позицией Генпрокуратуры, суду предлагается принять решение о лишении Ю.ТИМОШЕНКО свободы на 7 лет.