Катеринчук: с Тягнибоком и Яценюком говорить тяжело

В Украине через 3-4 месяца у оппозиционных политических сил будет единый коллегиальный орган, считает народный депутат, глава Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, говоря о предстоящих парламентских выборах.

«Я думаю, что в Украине формирование серьезного оппозиционного движения впереди. Думаю, в ближайшие 3-4 месяца оно будет… Я думаю, что это будет коллегиальный орган», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК. При этом он добавил: «И, дай Бог, мудрости нашим оппозиционерам молодым и разным все-таки объединиться в один мощный политический фланг. И на законодательном уровне выдвигаться на выборах одним субъектом».

Но, рассуждая об объединении оппозиции, глава Европейской партии отметил, что пока «тяжело об этом говорить со «Свободой», с «Фронтом Змін». Также, в партийном блоке, возглавляемом Юлией ТИМОШЕНКО, об этом объединении «пока нет мыслей по этому поводу, потому что она в тюрьме, а остальные занимаются тем, что пытаются ее вытянуть от туда, и пока других разговоров не существует».

Однако Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что уже сегодня между оппозиционными партиями «консультации ведутся, понимание этих процессов есть – то, что противопоставить нынешней власти нужно очень мощную, профессиональную команду». «Я думаю, что в ближайшее время процессы по сближению оппозиции они будут заметными в обществе….Я считаю с точки зрения политтехнологии - нужно идти единой колонной, чтобы не было растягивания электората и не было маневров для власти, что между собой демократы растянули свои голоса и потом проиграли парламентские выборы. Шанс у оппозиции есть», - заверил народный депутат.

При этом он напомнил, что «власть на Банковой не спит, она ищет, как оппозицию оттянуть… кого-то назначит лидером новой оппозиции, кого-то объединить, кого-то еще там кем-нибудь сделать». «Такие процессы мы замечаем периодически. Но, как мы видим, в оппозиции все стойкие люди», - заключил Н.КАТЕРИНЧУК, повторив, что формирование серьезного оппозиционного движения в Украине не за горами.