Луценко пробудет в СИЗО до понедельника

Судебное заседание по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО перенесено на 9.15 3 октября в связи с занятостью судей на других судебных процессах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Суд отказался удовлетворить ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО о допросе в качестве свидетелей прокуроров Сергея ВОЙЧЕНКО и Александра ДЕРКАЧА относительно законности получения доказательств на досудебном следствии по его делу.

Как отмечается в постановлении, ходатайство оставлено без удовлетворения, поскольку на этой стадии процесса суд не может анализировать доказательства, полученные в ходе досудебного следствия.

Поддерживая ходатайство своих адвокатов, которые подчеркивали необходимость допроса в качестве свидетелей указанных прокуроров, поскольку они, как утверждал сегодня в суде свидетель Валерий МОРЕЦКИЙ оказывали на него давление, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что таким образом, заслушав прокуроров можно установить законность сбора доказательств на досудебном следствии. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, если окажется, что доказательства собирались противозаконными способами, их можно не принимать во внимание.

В то же время, обращаясь к суду, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он также вынужден будет подавать ходатайство о выражении недоверия всем трем прокурорам, которые, по словам подсудимого, «на виду у всех, искажали факты, вводя в заблуждение суд, просто врут», когда утверждают, что во время допроса свидетель В.МОРЕЦКИЙ не заявлял, что на него на досудебном следствии оказывалось давление.

Со своей стороны судья С.ВОВК порекомендовал Ю.ЛУЦЕНКО и его адвокатам обратиться к генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ в случае, если они видят незаконность действий прокурора Евгения ЗИНЧЕНКО во время допроса свидетелей на досудебном следствии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 сентября, Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО об отводе прокурору Е.ЗИНЧЕНКО. Ю.ЛУЦЕНКО мотивировал свое ходатайство тем, что, по его словам, Е.ЗИНЧЕНКО исказил протокол допроса свидетеля Валерия МОРЕЦКОГО и должен дать соответствующие объяснение в судебном процессе.