Тимошенко сорвалась в суде: Да кому захотела, тому и дала почитать

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не пыталась выдать за директивы правительства свои поручения делегации НАК «Нафтогаз Украины» по проведению газовых переговоров с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время дебатов в Печерском райсуде Киева, который рассматривает возбужденное против нее уголовное дело.

«Эти директивы я задумала и написала как свои поручения. Простите, что не на бланке», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к представителям государственного обвинения.

Экс-премьер также спросила у прокуроров, знают ли они, что такое единолично сознательно и с умыслом подписать документ, который должен приниматься коллегиально.

«Вы понимаете это словосочетание? Это значит, что я должна была где-то тихо подделать решение правительства без голосования, дать ему все реквизиты и поставить там свою подпись. Тогда это было бы преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса», - объяснила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в материалах дела есть филологическая экспертиза, согласно которой слова «поручение» и «директивы» признаны синонимами.

«Вы знаете, что такое синонимы? Это слова, которые по-разному звучат, но означают одно и то же. Это не антонимы, которые имеют противоположное значение. Я прошу вас не заниматься абсурдом. Я вам говорю, что это мои поручения. Какие вам еще показания нужны?», - спросила она у прокуроров.

Во время дебатов Ю.ТИМОШЕНКО также назвала абсурдной ситуацию, что прокуратура долгое время выясняла, кому экс-премьер первым дала поручение подписать газовые соглашения и кто к ним первый дотронулся: тогдашние руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Олег ДУБИНА, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН или первый заместитель главы НАК Игорь ДИДЕНКО.

«Да кому захотела, тому и дала почитать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что в юридические учебники можно вносить в качестве примера абсурда цитату из обвинительного заключения, в соответствии с которой Ю.ТИМОШЕНКО решилась на подписание невыгодных для Украины газовых соглашений с целью повышения собственного личного имиджа. «Я понимаю, что вы эту галиматью не писали и вы галиматью не расследовали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к прокурорам.

Кроме того, она добавила, что этим делом подставляют как прокуроров, так и судью Родиона КИРЕЕВА. «Вы понимаете, что вас подставляют просто?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.