Коморовский поздравил Януковича с успехами на пути в ЕС

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ поздравил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с достигнутыми успехами на пути европейской интеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОМОРОВСКИЙ сказал на брифинге после встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ, который сегодня прибыл в Варшаву на саммит «Восточного партнерства».

Б.КОМОРОВСКИЙ назвал саммит «Восточного партнерства» благоприятным случаем для того, чтобы проанализировать успехи Украины в вопросе евроинтеграции.

«Хотел бы поздравить с достижениями, которые видны по практически согласованному соглашению о создании зоны свободной торговли с ЕС. Это очень важный шаг в хорошем направлении», - сказал Б.КОМОРОВСКИЙ.

Он отметил, что Украина и Польша должны еще поработать над соглашением об ассоциации Украины и ЕС и не забывать о необходимости ратификации этих документов.

Б.КОМОРОВСКИЙ в который раз заявил, что Польша будет всегда поддерживать Украину на пути к вступлению в Европейский Союз.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Б.КОМОРОВСКОГО за высокий уровень проведения саммита «Восточного партнерства». По его словам, совершенная организация и высокий представительский уровень позволяют обсудить в традиционно дружеской обстановке все вопросы, которые волнуют Украину, как в двусторонних отношениях, так и в отношениях с ЕС.