Началась встреча Януковича и Коморовского

В резиденции президента Польши

В Варшаве проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ. Как сообщает пресс-служба Президента Украины, лидер Польши встретил главу Украинского государства на крыльце своей резиденции «Бельведер». В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ тепло поздоровались, после чего в резиденции начался рабочий ланч.

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