Началась встреча Януковича и Коморовского
14:55, 29 сентября 2011Политика
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В резиденции президента Польши
В Варшаве проходит встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, лидер Польши встретил главу Украинского государства на крыльце своей резиденции «Бельведер».
В.ЯНУКОВИЧ и Б.КОМОРОВСКИЙ тепло поздоровались, после чего в резиденции начался рабочий ланч.
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