В Страсбурге прозвучал вопрос, не ведет ли Янукович двойную игру

Депутаты Европарламента обсуждали, насколько нынешняя ситуация в Украине далека от сталинских времен.

Как передает корреспондент УНИАН, имя Сталина несколько раз прозвучало в контексте нынешней ситуации в Украине во время обсуждения в Страсбурге вечером на сессии Европарламента предстоящего саммита «Восточного партнерства».

Одним из первых поднял тему Сталина депутат Европарламента от группы народных партий Элмар БРОК (Германия), отметивший, что статья, по которой судят бывшего премьер-министра страны Юлию ТИМОШЕНКО, существует в уголовном кодексе «еще со времен Сталина».

При этом депутат выразил убежденность в необходимости потребовать от украинской стороны разъяснений в связи с озвученной во вторник просьбой прокуратуры приговорить Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы.

«Если до пятницы мы не получим разъяснения, то мне интересно, как мы будем на это реагировать, потому что я думаю, что нам нужно добиться прогресса в отношении зоны свободной торговли. Это и в наших интересах, потому что мы хотим его подписать. Но мы также должны четко обозначить, что страна с европейской перспективой должна иметь минимум демократии и верховенство права», - сказал Э.БРОК.

Депутат Европарламента Кристиан ВИГЕНИН (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Болгария) выразил мнение, что наличие в уголовном кодексе Украины статей, действующих со времен Сталина – всего лишь свидетельство того, как много еще необходимо предпринять реформ.

При этом, К.ВИГЕНИН отметил, что бывший премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО также не смогла принять изменения в Уголовный кодекс, «когда у нее была такая возможность».

Глава группы Европейских консерваторов и реформистов Михал Томаш КАМИНСКИ (Польша) посчитал сравнение со сталинскими временами не соответствующим действительности.

«И хотя я очень далек от восхищения Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, я бы хотел сказать, что было бы неправильным сравнивать ситуацию в Украине сегодня с ситуацией в сталинские времена», - сказал депутат.

«Это неправильное сравнение, особенно, если оно исходит от тех, кто молчит, когда речь идет о злоупотреблениях правами человека в России», - добавил М.Т.КАМИНСКИ.

Депутат из группы народных партий Яцек САРЮШ-ВОЛЬСКИЙ (Польша) поинтересовался у Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН и комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана ФЮЛЕ о том, не кажется ли им, что нынешний Президент Украины ведет двойную игру, шантажируя ЕС возможным сближением с Россией и наоборот.

«Мы должны заключить Соглашение об ассоциации до конца польского председательства, и потом отказать в его ратификации в случае, если в Украине будет продолжаться то же самое», - сказал он, не получив ответа.

Вместе с тем, депутаты практически всех политических сил и фракций высказались за необходимость декриминализировать действия Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, вице-президент Группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, подписавшей меморандум о сотрудничестве с Партией регионов, подчеркнул, что дело бывшего украинского премьера должно получить надлежащую политическую оценку.

«Политические решения не должны рассматриваться в суде», - подчеркнул депутат.