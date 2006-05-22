Сегодня НБУ вводит в обращение новую гривню (фото)

Национальный банк Украины с понедельника, 22 мая, вводит в обращение банкноту номиналом 1 грн. образца 2006 года. Об этом говорится в сообщении НБУ, текстом которого располагает УНИАН.

Преимущественными в новой купюре являются синий и желтый цвета.

На лицевой стороне банкноты справа размещен портрет Владимира Великого, напечатанный краской коричневого цвета. В центре обратной стороны напечатано изображение Града Владимира в Киеве краской синего цвета.

Дизайны лицевой и обратной сторон дополнены орнаментами и защитными антисканерными сетками, которые выполнены многоцветной печатью.

Банкнота напечатана на специальной нетонированной бумаге, которая не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах. Бумага имеет многотональный локальный водяной знак, светлый элемент водяного знака, защитную ленту и защитные волокна.

Банкнота выпущена в соответствии с постановлением Правления НБУ №63 от 23 февраля 2006 года. В документе указывается, что в связи с выпуском новой банкноты не должно ограничиваться обращение банкнот номиналом 1 гривня образца 1992, 1994, 1995, 2004 годов.

Как сообщалось, Нацбанк с 20 февраля 2006 года ввел в обращение 100-гривневую банкноту нового образца.