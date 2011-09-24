Самый влиятельный человек Закарпатья решает вопросы одним звонком

В Ужгороде презентовали рейтинг «ТОП-100. Влиятельные люди Закарпатья-2011».

Как передает корреспондент УНИАН, первую позицию занимает экс-председатель Конституционного суда Украины Андрей СТРИЖАК, вторую строку - министр по чрезвычайным ситуациям Украины Виктор БАЛОГА, а третью - председатель Закарпатской ОГА, председатель Закарпатской областной организации Партии Регионов Александр ЛЕДИДА. Четвертая позиция у председателя наблюдательного совета ЗАО «Еврокар» Олега БОЯРИНА, пятая – у американского миллиардера, бизнесмена, выходца из Закарпатья Алекса РОВТА.

В рейтинг, кроме бизнесменов и политиков, вошли также культурные и общественные деятели края, спортсмены, правоохранители, научные работники, врачи. В первой двадцатке, в частности, владыка, известный деятель греко-католической епархии Милаш ШАШИК и экс-мэр Ужгорода, который баллотировался даже на должность Президента Украины, Сергей РАТУШНЯК.

Как отметил во время презентации руководитель проекта Михаил НОСА, рейтинг влиятельности определяли по результатам экспертного опроса, в котором приняли участие ведущие эксперты, в частности политологи, социологи, политики, общественные деятели, представители бизнеса, читатели газет, журналисты.

По его словам, при формировании рейтинга также принимали во внимание статус участников во власти и политике, их контроль над бизнес-структурами или важными инфраструктурными объектами, а также их семейные и личные связи, как средство влияния и лоббирования интересов.

Сам рейтинг вышел в свет в виде полноцветного глянцевого издания. К каждой позиции дано объяснение, почему именно тот или иной человек занимает именно такую ступеньку в рейтинге. Например, об А.СТРИЖАКЕ написано такое: «С помощью телефонного звонка он может решить такие вопросы, которые другим влиятельным личностям не по силам решить, привлекая даже весь арсенал своих связей». Или в отношении Виктора БАЛОГИ: «…как куратор Закарпатья в Кабмине, влияет на разные политические назначения, решает вопросы бюджетных поступлений в Закарпатскую область, возглавляет ряд правительственных комиссий, деятельность которых непосредственно влияет и на развитие области».

Справка УНИАН. Рейтинг «ТОП-100. Влиятельные люди Закарпатья-2011» являются специальным выпуском газеты «Неділя», которая выдается в Закарпатье с 2003 года.

Нынешний рейтинг - уже пятый спецпроект, который реализует издание.