Янукович о возмещении НДС и либеральных налогах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает существенное улучшение в Украине ситуации с возвратом налога на добавленную стоимость.

Об этом, как сообщает пресс-служба, В.ЯНУКОВИЧ заявил в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов.

«Ситуация с НДС сегодня значительно улучшилась. За счет различных мер, в том числе реструктуризации задолженности, мы существенно уменьшили задолженность по возмещению НДС», - сказал Президент, добавив, что речь идет также о заметном сокращении сроков возврата этого налога.

Глава государства сообщил, что сегодня более 50% общего объема возмещения НДС возвращается в автоматическом режиме - тем предприятиям, которые достигли соответствующих критериев.

Президент отметил общий курс на либерализацию налоговой государственной политики. «Мы из года в год будем уменьшать налоги на добавленную стоимость и на прибыль. В следующие годы будет происходить постепенное снижение ставок этих налогов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.