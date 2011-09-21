The Independent: Европа предупредила Януковича о «факторе Тимошенко»

Европейские лидеры предупредили украинского Президента Виктора ЯНУКОВИЧА: если суд приговорит Юлию ТИМОШЕНКО к тюремному заключению, Украина может забыть о более тесной интеграции в ЕС. Об этом пишет британская The Independentв статье, перевод которой приводит «ИноПресса».

«Предостережение прозвучало на двухчасовой, проходившей в напряженной атмосфере встрече В.ЯНУКОВИЧА и делегации политиков ЕС» на полях форума в Ялте, отмечает автор статьи.

«Надеюсь, мы очень четко донесли до него мысль, что верховенство закона имеет ключевую важность», - сказал после встречи министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ. По словам К.БИЛЬДТА, дело Ю.ТИМОШЕНКО обсуждалось детально, и В.ЯНУКОВИЧА известили, что в случае ее тюремного заключения европейские парламенты вряд ли ратифицируют соглашение о более тесном сотрудничестве с Украиной. «Нас заверили, что Президент очень заинтересован в поиске решения», - добавил комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

«В кулуарах многие европейские дипломаты признают, что имидж безупречного демократа, который любит создавать себе Ю.ТИМОШЕНКО, возможно, не совсем соответствует действительности. Однако они считают, что процесс над ней имеет политическую подоплеку, и настаивают: суд - не место для сведения политических счетов», - говорится в статье.

«Источники, близкие к Президенту Украины, в выходные предположили, что через парламент срочно проведут закон о декриминализации проступка, в котором обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО", - говорится в статье. Однако 19 сентября председатель Верховной Рады заявил, что законопроект будет заслушан, самое раннее, на следующей неделе.

В о же время, премьер-министр Николай АЗАРОВ назвал "аморальной" увязку интеграции в ЕС и дела Ю.ТИМОШЕНКО, заявив, что правительство не имеет никакой власти над судами.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году и нанесения ущерба государству на сумму более 1,5 млрд. грн.

Печерский районный суд Киева 5 августа принял решение взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу за нарушение порядка судебного заседания, неуважение к суду и участникам процесса, в частности, к свидетелям. С тех пор Ю.ТИМОШЕНКО находится в Лукьяновском СИЗО.

16 сентября заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на следующей неделе внесет в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Заместитель главы АП уточнил, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

При этом А.ПОРТНОВ заявил, что законодательные инициативы главы государства не будут касаться лиц, которые обвиняются и преследуются за нанесение ущерба государству.

В то же время народные депутаты Украины Арсений ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”, партия “Фронт Змін”) зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно введения европейских стандартов в криминальной юстиции). В частности, они предлагают исключить из Уголовного кодекса статью 365 «Превышение власти или служебных полномочий».