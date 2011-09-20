Милиция «взяла на карандаш» афганца, призывавшего к штурму ВР

Столичная милиция начала документирование фактов нарушений общественного порядка, которые произошли сегодня во время митинга возле Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, на месте события сейчас работают следственно-оперативные группы, которые документируют сегодняшние события возле здания парламента.

«На данный момент установлено лицо, призывающее граждан к активным действиям», сказали в милицейском главке, заметив, что пока стражи порядка никого из граждан, виновных в совершении нарушений общественного порядка, не задерживали.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 сентября, представители афганских организаций, пикетировавшие Верховную Раду, пытались штурмовать здание парламента.

В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и впритык подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закона, отменяющего льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.