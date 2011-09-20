Ефремов не подпишет просьбу отпустить Тимошенко - ему фракция не велит

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сомневается, что его политическая сила поддержит обращение оппозиции в Печерский райсуд с просьбой изменить меру пресечения для арестованных экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга, отвечая на вопрос, поставит ли он свою подпись под соответствующим письмом.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что без решения фракции он не может подписать соответствующее письмо. «Вряд ли наша фракция примет положительное решение по этому вопросу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Иван КИРИЛЕНКО сообщил, что НУ-НС и БЮТ направили письмо судьям Печерского райсуда с просьбой изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.