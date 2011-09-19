Пресс-конференция, посвященная созданию Ассоциации интервенционных кардиологов

В четверг, 22 сентября, в 13:30 в гостинице "Крещатик" в Киеве состоится пресс-конференция, посвященная созданию Всеукраинской общественной организации «Ассоциация интервенционных кардиологов Украины».

В мероприятии примут участие:

директор Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеска» – академик АМН Украины, профессор Владимир КОВАЛЕНКО;

президент «Ассоциации интервенционных кардиологов Украины» – член-корреспондент АМН Украины, профессор Юрий СОКОЛОВ;

представитель инициативы «Stent for life» – профессор Миодраг ОСТОИЧ (Miodrag Ostojic);

главный кардиолог Министерства здравоохранения – профессор Юрий СИРЕНКО;

член-корреспондент АМН Украины Екатерина АМОСОВА;

председатель представительства компании «АстраЗенека» Ханс Стефан ВОКСТРЕМ.

Актуальность проблемы тяжело переоценить, когда речь идет о человеческих жизнях. Инфаркт миокарда на сегодняшний день остается главной причиной смертности. На бумаге этот факт выглядит достаточно сухо и даже привычно, но в жизни, когда эта статистика оживает в ближайшей больнице в переполненном кардиологическом отделении, становится понятно, насколько остро стоит проблема.

На пресс-конференции речь будет идти о мировых методах борьбы с инфарктом миокарда, в частности о процедуре первичного стентирования в первые часы от начала симптомов острого инфаркта миокарда, которая практикуется в Украине. Будет подниматься проблема «стихийности» стентирования, поскольку отсутствует четкий, а главное - признанный государством протокол проведения процедуры.

Основным заданием лечения острого инфаркта, на сегодняшний день, является создание центров «Реперфузионной терапии» на базе уже существующих центров по проведению коронарного стентирования. В государственном реестре должна быть определенная специальность – «интервенционная кардиология», и специалист – «интервенционный кардиолог», который специализируется на проведении процедуры стентирования. Если нет утвержденной специальности, то и отсутствует обязательная система подготовки и усовершенствования профессионалов-интервенционных кардиологов. На фоне перечисленных проблем ситуация усугубляется необязательным и несистематическим контролем за проведением вмешательств и их результатом, это возможно при участии всех центров в «Украинском реестре интервенционных вмешательств», который уже работает, но не является обязательным для всех центров. Для проведения последовательных шагов в этой сфере была создана Всеукраинская общественная организация «Ассоциация интервенционных кардиологов Украины».

Удачным опытом поделится профессор Миодраг ОСТОИЧ – приглашенный гость, президент аналогичной ассоциации в Сербии и почетный член многих кардиологических обществ. В целом заграничный опыт вдохновляет на отстаивание интервенционной кардиологии: в Польше за двадцать лет удалось сократить госпитальную смертность у пациентов с инфарктом миокарда с 35% до 4% благодаря внедрению на государственном уровне процедуре стентирования.

Президент созданной Ассоциации Юрий СОКОЛОВ расскажет и о других планах объединения, в частности об организации курсов повышения квалификации для интервенционных кардиологов, которые будут действовать на постоянной основе.

Адрес гостиницы «Крещатик» - ул. Крещатик, 14.

Контактное лицо: Екатерина МЕЛЬНИК.

Тел.: 050-445-51-31.

E-mail: к.melnyk@inchkiev.com