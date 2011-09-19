Власенко: через стенку от Тимошенко - открытая форма туберкулеза

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявляет о новых угрозах здоровью экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая уже 49 дней содержится в Лукьяновском СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил журналистам возле Лукьяновского СИЗО.

«В пятницу нам стало известно, что практически через стенку от камеры Юлии Владимировны расположена медицинская часть следственного изолятора, в которой находятся люди, - насколько нам стало известно - с открытой формой туберкулеза. Это ставит под большую угрозу жизнь и здоровье Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, у Ю.ТИМОШЕНКО сейчас ослаблено здоровье из-за нестандартных симптомов, а также из-за простуды, которая сопровождается высокой температурой.

С.ВЛАСЕНКО также добавил, что к экс-премьеру, как и ранее, не пускают личного врача и медсестру, чтобы взять анализ крови.

«Медицинскую помощь, если я не ошибаюсь, уже на протяжении 28 дней она не получает, ей отказывают в удовлетворении ее законного требования», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, впервые защита Ю.ТИМОШЕНКО заявила об ухудшении состояния ее здоровье и попросила Печерский райсуд допустить к ней в СИЗО врача утром 18 августа. После этого адвокаты и сама Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно требовали допустить к ней личного врача, однако суд не давал соответствующих разрешений. В то же экс-премьер отказывалась от проведения обследования комиссией Министерства здравоохранения.

15 сентября С.ВЛАСЕНКО заявил, что состояние здоровья экс-премьера резко ухудшилось и у нее наблюдается повышенная температура.