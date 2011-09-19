Луценко обматерил прокурора в зале суда

Адвокат бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ обвиняет Министерство здравоохранения, Генеральную прокуратуру Украины и Государственную пенитенциарную службу в отказе предоставить его подзащитному медицинскую помощь.

Как передает корреспондент УНИАН, после отказа судьи Печерского райсуда Киева Сергея ВОВКА изменить Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения и освободить его из-под стражи А.БАГАНЕЦ зачитал ходатайство, в котором речь шла о нарушении Минздравом и пенитенциарной службой права Ю.ЛУЦЕНКО на получение медицинской помощи. Адвокат просил суд предоставить Ю.ЛУЦЕНКО разрешение на лечение в стационаре.

После оглашения документа прокурор Антон ЗИНЧЕНКО заявил, что это ходатайство не может быть удовлетворено, поскольку Минздрав сейчас проводит обследование состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО, но выводов еще нет.

Однако сам Ю.ЛУЦЕНКО во время речи А.ЗИНЧЕНКО негодующе воскликнул: «Это нельзя терпеть, это ложь, ЗИНЧЕНКО… (дальше Ю.ЛУЦЕНКО выругался – УНИАН)».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что прокуратура имеет все результаты предыдущих обследований состояния его здоровья, в которых указан диагноз - «цирроз печенки». По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, прокуратура не хочет предоставить медикам возможность лечить его. По словам экс-министра, представители обвинения намерены постоянно назначать обследование вместо лечения.

«Я не доверяю этим лживым прокурорам», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, в спор вмешалась жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина, которая также отметила, что прокуроры говорят неправду о состоянии здоровья ее мужа. «Вы скоты и подлюги. Бог есть на свете, и он вас накажет», - сказала И.ЛУЦЕНКО, заплакала и вышла из зала судебных заседаний.

В свою очередь, прокурор заявил, что А.БАГАНЕЦ своим ходатайством хочет подвергнуть сомнению заключение Минздрава, которого еще нет.

«Генеральная прокуратура не хочет обращать внимания на диагноз, я не прошу меня выпускать (из СИЗО - УНИАН), я прошу меня лечить… Меня трясет от той бегущей строки по телевизору о состоянии моего здоровья… Я не хочу, чтобы эти морды вещали о моем здоровье. Кто такие эти мордовороты, чтобы оценивать состояние моего здоровья», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

После этого суд пошел в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства защиты.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печени.

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на дообследование бывшего министра за пределами СИЗО.

Экс-министра 15 сентября вывозили из СИЗО в Киевский городской диагностический центр для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украина коллегиального дообследования состояния его здоровья. В настоящее время состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медицинскими работниками определяется как удовлетворительное, проинформировали в пенитенциарной службе. Он продолжает находиться под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.