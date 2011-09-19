Луценко оставили под стражей

Печерский районный суд города Киева не поддержал ходатайство защиты экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО об освобождении его из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судом после более чем часового пребывания в совещательной комнате.

Суд мотивировал свое решение тем, что администрация Лукьяновского СИЗО должна предоставлять Ю.ЛУЦЕНКО лечение.

Также в решение суда отмечается необходимость предоставления руководством СИЗО материалов о состоянии здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, адвокаты мотивировали свое ходатайство об освобождении экс-министра плохим состоянием его здоровьем, наличием большого количества тяжелых заболеваний и необходимостью лечения.

Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печенки.

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на дообследование бывшего министра за пределами СИЗО.

Экс-министра 15 сентября вывозили из СИЗО в Киевский городской диагностический центр для проведения специалистами Министерства здравоохранения Украина коллегиального дообследования состояния его здоровья. На сегодняшний день состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО медицинскими работниками определяется как удовлетворительное, проинформировали в пенитенциарной службе. Он продолжает находиться под наблюдением медперсонала Киевского СИЗО.