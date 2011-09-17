Азаров: привязывать суд над Тимошенко к договору об ассоциации - аморально

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает аморальным привязывать судебный процесс над Юлией ТИМОШЕНКО к перспективе подписания соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил на пресс-конференции в Ливадии, комментируя высказывания европейских политиков о том, что если Ю.ТИМОШЕНКО получит тюремный срок, то соглашение об ассоциации подписано не будет.

«Такие глобальные вопросы об ассоциации и о заключении соглашения о зоне свободной торговли, от которых зависит развитие страны, что связывать их с конкретным судебным процессом не просто неправильно, но я бы сказал - аморально», - заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер выразил уверенность, что здравый смысл в отношениях Украины и Еаросоюза восторжествует и соглашения будут подписаны.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Ливадии комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявил, что если экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО будет приговорена к реальному тюремному сроку, это может стать преградой на пути подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

«Если она действительно будет приговорена к тюремному сроку, основываясь на правовой норме советского времени, 1962 года (Уголовный кодекс 1962 года), то, несмотря на наше желание подписать соглашение об ассоциации, мы не можем гарантировать, что парламенты членов ЕС ратифицируют этот документ», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ понимает эту ситуацию.