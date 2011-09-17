У Нашей Украины есть план борьбы с газовой коррупцией

Начать реальное партнерство с Европейским Союзом Украина может, реализовав с Европой совместный проект в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в прямом эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном.

«У новых украинских политиков есть серьезное предложение, как уничтожить политическую газовую коррупцию на нашей территории. Наше предложение - перенести пункты контроля за снабжением газа из западной границы Украины на украинско-российскую границу», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Таким образом страны-члены ЕС будут осуществлять покупку российского газа на восточной границе Украины, а не западной, как это происходит сегодня, сказал он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО разъяснил, что такой проект позволит сделать процесс транспортировки газа прозрачным, защитит Украину от необоснованных обвинений в присвоении российского газа, а следовательно - усилит международное доверие к позиции Украины как транзитеру. «Таким образом раз и навсегда решится вопрос, что Украина не ворует газ, а ответственно относится к транзиту и вместе с ЕС предпринимает реальный шаг к европейской интеграции», - подчеркнул он.

«Нужно работать вместе с европейскими партнерами - спокойно и уверенно, зная, сколько газа поставляется и как осуществляется его транзит по нашей территории», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Европейские эксперты, украинская ГТС и российские месторождения - вот формула успеха этого проекта», - подчеркнул он.