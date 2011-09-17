Тернопольский облсовет не смог пожаловаться Азарову на Табачника

Тернопольский областной совет с двух попыток не смог принять обращение к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ по поводу изучения истории Украины в общеобразовательных учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала проект решения, в котором критикуются подходы министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА и содержатся призывы не уменьшать количество часов по изучению истории Украины, не набрал необходимого количества голосов – проголосовали лишь 50 из 77 присутствующих депутатов.

После этого представители фракций УНП и «Нашей Украины» выступили с инициативой еще раз провести голосование, но в поименном режиме.

Инициативу голосовать за данный вопрос в поименном режиме депутаты поддержали. Однако во время второго голосования проект все равно не набрал необходимого количества голосов. За него проголосовали 55 депутатов. Не голосовали 22 – из фракций Партии регионов, Блока Литвина и «Единого центра».

Этих депутатов в своем выступлении после голосования депутат от УНП Виталий ШАФРАНСКИЙ назвал «политическими агентами, потакающими политике антиукраинства».