МИД Швеции: европейцев беспокоят политические игры в Украине

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что Украина должна изменить нормы законодательства, по которым проходит судебный процесс над бывшим премьер-министром страны Юлией ТИМОШЕНКО, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.БИЛЬДТ сказал сегодня в Ливадии, где проходит 8-й форум Ялтинской европейской стратегии.

«Этот судебный процесс проводится по законам, который не используется в европейских странах, и они не должны существовать в Украине, если она хочет двигаться в сторону Европы», - сказал глава МИД Швеции.

К.БИЛЬДТ отметил, что европейцев волнует вопрос верховенства права в Украине и беспокоят политические игры, которые развернуты в стране.

«Одна из проблем - это судебное разбирательство с Юлией ТИМОШЕНКО», - сказал К.БИЛЬДТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ заявил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на следующей неделе внесет в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Заместитель главы Администрации Президента уточнил, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

При этом А.ПОРТНОВ заявил, что законодательные инициативы главы государства не будут касаться лиц, которые обвиняются и преследуются за нанесение ущерба государству.

В то же время народные депутаты Украины Арсений ЯЦЕНЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ и Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”, партия “Фронт Змін”) зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно введения европейских стандартов в криминальной юстиции).

В частности, они предлагают исключить из Уголовного кодекса статью 365 «Превышение власти или служебных полномочий».