Страны ЕС должны покупать российский газ на восточной границе Украины

Председатель Центрального исполкома партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК заявляет, что украинской власти нужно вести с ЕС практическую профессиональную работу, а не прибегать к заочной полемике на пресс-секретарском уровне с несерьезными угрозами о демонтаже украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом С.БОНДАРЧУК сказал, комментируя вчерашние заявления пресс-секретаря главы правительства.

С.БОНДАРЧУК подчеркнул, что выход Украины из российской газовой зависимости удастся реализовать только через переход нашей страны на качественно новые европейские стандарты в сфере энергетики, в частности прозрачность, открытость и конкурентность энергетического рынка.

«Нынешняя правящая элита Украины должна быть снята с российской коррупционной газовой иглы, которая является главной причиной унизительной зависимости нашей страны от монопольного диктата Москвы, за которую сегодня приходится тяжело расплачиваться», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Он убежден, что это задача для нового поколения украинских политиков, которые хотят реальной евроинтеграции, и считают, что в Украине в энергетическом секторе должны действовать такие же стандарты, как в ЕС.

«Реформирование газовой сферы, в том числе означает, что страны ЕС будут осуществлять покупку российского газа на восточной границе Украины, а не западной, как это происходит сегодня. Такое решение станет решающим шагом к усилению энергетической безопасности Украины и окончательному прощанию с газовыми коррупционными сделками постсоветского периода», - считает С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, это также позволит Украине получать плату за транзит российского газа по своей территории по европейским расценкам, которые минимум вдвое превышают действующие «российские» транзитные ставки.

С.БОНДАРЧУК отметил, что для выполнения этой цели нужны конкретные действия украинских властей, а не очередные декларации.

«Прежде всего, Украина должна перенести пункты учета газа, который поставляется из России в страны ЕС, с западной границы на восточную - туда, где они и должны быть. Этот шаг усилит международное доверие к позиции нашей страны как транзитеру и оградит от безосновательных обвинений в незаконном присвоении российского газа», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Кроме того, необходимо выполнить условия Брюссельской декларации, подписанной с ЕС и европейскими финансовыми институтами в 2009 году по модернизации украинской ГТС и реформированию энергетического сектора Украины в соответствии с европейскими стандартами, - сказал председатель Центрисполкома «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 сентября, комментируя позицию Украины в связи с запуском газопровода «Северный поток», пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО заявил, что Украина хочет ясности от России и Европейского Союза относительно перспектив использования газотранспортной системы.

«Если Россия строит обходные трубопроводы вокруг Украины, Украина хочет получить ясный ответ: рассчитывать ли на то, что Россия будет использовать украинскую газотранспортную систему», - озвучил пресс-секретарь позицию Николая АЗАРОВА.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, если Россия намерена отказаться от использования Украины в качестве транзитера газа в Европу, то для Украины содержание ГТС является нерентабельным, и ее придется демонтировать, чтобы «не тратиться на содержание».