Во Львове совершен третий с начала года погром обкома КПУ

Во Львове совершен третий с начала года погром офиса областного комитета Коммунистической партии Украины.

Как сообщил УНИАН первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК, в ночь с 20 на 21 мая на улице Коновальца во Львове неизвестные побили все окна в помещении приемной народного депутата Украины Александра ГОЛУБА, в которой находится офис Львовского областного комитета Компартии Украины.

“Это уже третья с начала года хулиганская выходка, когда в нашем офисе бьют все окна и уродуют внешние стены помещения оскорбительными надписями, который мы расцениваем как проявление неофашизма в отношении народного депутата Украины Александра ГОЛУБА и Коммунистической партии Украины как единственной оппозиционной партии в нынешнем обществе”, - сказал А.КАЛИНЮК.

Он сообщил, что обком КПУ сделал в связи с этим заявление для средств массовой информации, в котором, в частности, отмечается: “Власть во Львовской области фактически потакает националистам-необандеровцам в совершении таких нападений. Подстрекательством к таким действиям можно назвать выступление 22 декабря 2005 года на сессии Львовского областного совета заместителя председателя Львовского областного совета Игоря ДЕРЖКО, который заявил, что у нас есть политические партии, которые стоят на откровенно антиукраинских позициях, прямо отмечая, что это представители Компартии”.

По мнению Львовского обкома КПУ, “откровенным призывом со стороны власти к решительным действиям национал-фашизма является то, что рабочую группу по ликвидации Солдатского мемориала в городе Львове и строительству на его месте Пантеона воинам ОУН-УПА возглавляет председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК. В этом направлении действует и Львовский городской совет, который даже вынес соответствующее решение на сессии городского совета, в соответствии с которым предусматривается ликвидация на месте Монумента Славы во Львове скульптурной композиции “Родина-Мать с мечом” и на этом месте предлагается установить скульптуру “Казака на коне с саблей”.

По словам А.КАЛИНЮКА, правоохранительные органы не занимаются расследованием хулиганских нападений на офис львовских коммунистов, а потому представители обкома Компартии намерены обратиться по поводу очередного инцидента в органы местной и высшей государственной власти с требованием “прекратить проявления национал-фашизма в отношении коммунистов во Львовской области”.