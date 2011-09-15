Европа дала время Януковичу, чтобы он разрулил ситуацию с Тимошенко?

Европейский парламент отложил переговоры об Ассоциации с Украиной из-за дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ, комментируя решение европейских депутатов отложить рассмотрение этого вопроса с конца сентября на ноябрь.

Эксперт причиной такого решения назвал отсутствие компромисса в Европарламенте относительно того, стоит ли срывать переговоры с Украиной из-за содержания бывшего главы правительства под стражей, а не желание евродепутатов дать время украинским властям завершить эти переговоры.

«Это предоставление времени (Президенту Украины Виктору) ЯНУКОВИЧУ, чтобы решил это дело. Другими словами, парламент хочет подождать, что произойдет», - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он отметил, что в конце сентября в Варшаве состоится саммит «Восточного партнерства», на котором, возможно, украинские власти озвучат новые декларации по делу ТИМОШЕНКО".

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал наиболее выгодным для украинских властей решение отпустить оппозиционерку на свободу.

„Это определенный парадокс, но преследуемая ТИМОШЕНКО намного опаснее (для власти) и более политически привлекательна для украинцев, чем если бы ее оставили в покое”, - сказал эксперт, по мнению которого „регионалы” будут пытаться осудить бывшего главу правительства, желая „отомстить” за Помаранчевую революцию.

В то же время эксперт назвал наименее правдоподобным вариантом тюремное заключение лидера «Батькивщины», высказав мнение, что власть выдаст или „условный срок”, или амнистирует Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, часть европейских политиков, среди которых представители крупнейшей фракции Европейского парламента ЕНП, выступают за расторжение переговоров об Ассоциации между Украиной, если власти не выпустят на свободу Ю.ТИМОШЕНКО.

Другая группа, среди которых представители председательствующей в Евросоюзе Польши, выступают за скорейшее парафирование договора об Ассоциации, а в случае проблем с демократией в Украине (в т.ч. по "делу ТИМОШЕНКО"), задержать вступление документа в действие на этапе его ратификации.

Представители украинских властей заявляют, что хотят подписать договор об Ассоциации, который будет предусматривать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.