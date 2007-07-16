Ставнийчук: ЦИК должна дать старт 2 августа

Центральная избирательная комиссия в соответствии с избирательным законодательством Украины должна объявить о начале избирательной кампании не позже 1-2 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента Украины в Центризбиркоме Марина СТАВНИЙЧУК сегодня журналистам.

«ЦИК в соответствии с законодательством принимает решение о начале избирательного процесса не позже чем за 60 дней до дня голосования», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Вместе с тем, по ее словам, ЦИК может и раньше принять соответствующее решение.

«Очевидно, и для всех это является фактом, что досрочные выборы состоятся 30 сентября, поэтому целиком понятной и просчитанной является дата 2 августа», - добавила она.

М.СТАВНИЙЧУК также считает, что члены ЦИК не должны давать политические оценки ситуации. «Члены ЦИК должны руководствоваться Конституцией и законами», - подчеркнула она.

По ее информации, со следующей недели Центризбирком почти в полном составе возвращается к исполнению своих обязанностей после очередных отпусков.