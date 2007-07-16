СДПУ(о) собирается на выборы

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) не может быть в стороне от внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, считает лидер крымской парторганизации, депутат парламента Крыма Ефим ФИКС.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Крымского республиканского комитета СДПУ(О), Е.ФИКС в ходе крымской отчетно-выборной конференции заявил, что объединенные социал-демократы должны принять участие в выборах при условии, что они пройдут в полном соответствии с положениями Конституции Украины и Закона «О выборах народных депутатов Украины». О формате участия СДПУ(О) в парламентских выборах целесообразно принять решение на предстоящем XXI партийном съезде, считает лидер крымской парторганизации.

Е.ФИКС также отметил, что, несмотря на непростые процессы в партии, "которые привели к организационному кризису", крымская парторганизация СДПУ(О) сумела сохранить работоспособность, сумела сохранить костяк партийного актива, "что позволяет двигаться вперед, наращивать свой авторитет в обществе".

В ходе конференции состоялись выборы делегатов на XXI съезд партии.

Делегаты конференции приняли решение рекомендовать XXI съезду СДПУ(О) избрать председателем Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктора МЕДВЕДЧУКА, а председателем исполкома партии - Юрия ЗАГОРОДНЕГО.

Кроме того, крымские объединенные социал-демократы приняли на конференции заявление в связи учениями «Си Бриз-2007», в котором отметили, что "несмотря на резко негативное отношение населения причерноморских городов Украины к проведению военных вылазок НАТО, власть остается глухой к голосу народного протеста и, более того, пытается использовать репрессивные методы с целью запугать участников протестных акций и поставить на колени народ Украины перед фактом присутствия подразделений НАТО на территории независимой Украины".

Активисты СДПУ(О) заявили, что по-прежнему требуют проведения всеукраинского референдума, на котором можно было бы выяснить отношение граждан к вопросу вступления Украины в НАТО.