Секретариат Президента предлагает депутатам поделиться с народом

Секретариат Президента Украины считает, что одним из источников финансирования восстановленных решением Конституционного Суда Украины социальных льгот для населения может стать сокращение расходов на выплаты народным депутатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК.

Относительно рассмотрения в качестве источника финансирования социальных льгот сокращения расходов на содержание Кабмина и Секретариата Президента Я.БЕРНАЗЮК отметил, что работники этих учреждений никаких дополнительных льгот не имеют.

Представитель Секретариата также отметил, что в этом году возможно проведение секвестра бюджета (сокращение расходов) в связи с прекращением финансирования Верховной Рады Украины V созыва, поскольку она является нелегитимной.

Как сообщал УНИАН, 11 июля КС отменил положения закона о государственном бюджете, которые касались приостановки на 2007 год выплаты льгот, компенсаций и гарантий для населения. Это решение касается 21 категории граждан Украины - от чернобыльцев до пенсионеров.