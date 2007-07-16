В УНП считают, что Герман - плохая актриса

Заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК сомневается в искренности представительницы Партии регионов Анны ГЕРМАН, которая призывала своих однопартийцев на партийном съезде не "избирать таких политиков” как Олег КАЛАШНИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Я.ДЖОДЖИК сказал, комментируя слова А.ГЕРМАН, высказанные ею в эфире «5 канала». “Доброй миной при плохой игре” считает Я.ДЖОДЖИК призывы Г.ГЕРМАН не голосовать за однопартийца О.КАЛАШНИКОВА, который привселюдно избил журналистов телеканала „СТБ” год назад. Представитель УНП напомнил, что Г.ГЕРМАН призвала не "избирать таких политиков”, как КАЛАШНИКОВ, поскольку ей „страшно от таких коллег” и она „не готова жить в такой демократии”.

«Сомнительно, что „регионалов” замучили угрызения совести, - отметил Я.ДЖОДЖИК. - Иначе бы партийное руководство давно бы уже исключило КАЛАШНИКОВА из рядов Партии регионов. Вместо этого через год после драки, устроенной депутатом, страну все еще кормят обещаниями принять решение через месяц – через два”. По словам Я.ДЖОДЖИКА, „такие маневры ничего, кроме возмущения не вызывают”. „Партия регионов отстаивает свободу слова только перед выборами, и только на словах».