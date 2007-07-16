Ткаченко объяснил, почему ушла Богатырева

Раиса БОГАТЫРЕВА оставила должность почетного президента Тендерной палаты Украины под давлением обстоятельств. Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал избранный на эту должность 14 июля народный депутат V созыва Александр ТКАЧЕНКО.

«Это давление обстоятельств и той политической ситуации, которая сегодня складывается в обществе в связи с подготовкой к выборам. Та должность, которую она занимает во фракции, наверное, она заставила пойти ее на такой шаг», - отметил А.ТКАЧЕНКО. По его словам, к Р.БОГАТЫРЕВОЙ за год пребывания на посту почетного президента ТПУ никаких претензий не было. «Она работала плодотворно и с глубоким пониманием относилась к тем обязанностям, которые перед ней стояли как перед почетным президентом», - отметил А.ТКАЧЕНКО, добавив, что на совместном заседании съезда и Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины 14 июля Р.БОГАТЫРЕВОЙ была выражена благодарность за работу в ТПУ.

Как сообщал УНИАН, 14 июля на совместном заседании съезда и Наблюдательного совета Тендерной палаты Украины народный депутат V созыва Александр ТКАЧЕНКО был избран почетным президентом ТПУ вместо Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, которая сложила полномочия почетного президента ТПУ. В своем заявлении она объяснила это тем, что ее попытки реформировать сферу госзакупок наталкивались на «непонимание» и «сопротивление».