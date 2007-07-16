В МВД Цушко не ждут
14:32, 16 июля 2007Политика
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"Полковнику никто не пишет..."
|Василий Цушко
"Мне ничего не известно, когда вернется министр", - сказал руководитель пресс-службы МВД Константин Стогний, комментируя появившуюся сегодня в СМИ информацию о возвращении Василия Цушко.
Напомним, сегодня народный депутат ВР V-го созыва Василий Богачук заявил, что министр Цушко сегодня возвратится в Украину и сразу же приступит к работе. Но точное время приезда министра нардеп не сообщил.
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