В МВД Цушко не ждут

В Министерстве внутренних дел Украины ничего не знают о том, когда вернется глава их ведомства Василий Цушко, который находится на лечении в одной из клиник Германии.

"Мне ничего не известно, когда вернется министр", - сказал руководитель пресс-службы МВД Константин Стогний, комментируя появившуюся сегодня в СМИ информацию о возвращении Василия Цушко.

Напомним, сегодня народный депутат ВР V-го созыва Василий Богачук заявил, что министр Цушко сегодня возвратится в Украину и сразу же приступит к работе. Но точное время приезда министра нардеп не сообщил.

Газета по-киевски