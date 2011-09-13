Президент ЕНП встретится в Киеве с Януковичем и Тимошенко

13-16 сентября 2011 г. Украину по приглашению Представительства Фонда Конрада Аденауэра посетит Президент Европейской Народной Партии Вильфред МАРТЕНС.

Об этом сообщает сайт Представительства Фонда Конрада Аденауэра.

В сообщении отмечается, что на пресс-конференции в УНИАН, которая состоится 15 сентября, Президент ЕНП сообщит о целях и результатах своего пребывания в Украине.

Как ожидается, В.МАРТЕНС примет участие в конференции руководителей религиозных организаций и конфессий Украины. Этим мероприятием Фонд Конрада Аденауэра и Европейская Народная Партия продолжат диалог между украинскими церквами и европейскими христианскими демократами, подчеркивается в сообщении.

В рамках программы пребывания в Украине В.МАРТЕНС проведет встречи с лидерами политических партий – партнеров ЕНП и другими представителями оппозиции.

Кроме того, отмечается в сообщении, В.МАРТЕНС направил запрос в Печерский районный суду с просьбой о посещении лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

Планируется, что Президент ЕНП встретится для обмена мнениями с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО и министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ. Во время встреч речь будет идти о развитии демократии в Украине, законодательстве к парламентским выборам 2012 года, ситуации в области правосудия и об отношениях между ЕС и Украиной.

Завтра, 14 сентября, В.МАРТЕНС выступит с речью перед представителями гражданского общества Украины.

Руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, в своем комментарии отметил: «Я рад, что Президент МАРТЕНС принял мое приглашение посетить Киев. Очень важно, что Председатель Европейской Народной Партии выскажет позицию важнейшей политической силы Европейского Союза в непосредственных встречах с ответственными представителями правительства и оппозиции».

*** Европейская Народная Партия является крупнейшим и самым влиятельным объединением партий, насчитывающим 74 партии-члена из 39 стран. Председатель Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ, председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК являются членами Европейской Народной Партии. 13 комиссаров Евросоюза и 17 глав государств и правительств ЕС входят в ЕНП, в частности, это – Ангела МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Дональд ТУСК. Фракция ЕНП является крупнейшей фракцией в Европейском парламенте.

Фонд Конрада Аденауэра является одним из крупнейших политических фондов Европы. Он представлен в более чем 100 странах, где реализует образовательные и совещательные программы, проводит конференции, семинары, круглые столы и предоставляет стипендии. Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине работает с 1994 года.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятия с участием Президента Европейской Народной Партии проводится Представительством ФКА в Украине по телефону: 492-74-43 (anastasia.schamotko@kas.de).