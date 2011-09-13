В Луганске на один день запретили украинский флаг

Луганский горисполком запретил проводить 14 и 15 сентября какие-либо акции, кроме тех, которые связаны с приездом в город главы РПЦ КИРИЛЛА.

Об этом говорится в решении № 269 от 12 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По словам председателя областной организации Украинской народной партии Валентина ТКАЛИЧА, в то же время студентов вузов «заставляют идти на «Кирилловские молебны» под угрозой исключения, в частности, это касается студентов Восточноукраинского национального университета имени Даля».

В.ТКАЛИЧ отметил, что «в соответствии с 39-й статьей Конституции Украины запретить проведение мирных собраний граждан можно только по решению суда». «Таким образом, горисполком превысил свои полномочия, приняв такое решение», – сказал политик, отметив, что сейчас он готовит обращение в прокуратуру по поводу решения горисполкома.

Как напоминает пресс-служба, 5 сентября Луганская УНП официально сообщила городскому председателю, что 15 сентября развернет самый большой флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко в областном центре. На это же время было запланировано мероприятие с участием предстоятеля РПЦ.

Вчера домой к организаторам развертывания государственного флага приходила милиция - поговорить по поводу акции, отметили в УНП.

По словам В.ТКАЛИЧА, 12 сентября, сотрудники милиции приезжали домой к нему и к оппозиционеру, активисту ГО «Луганцы» Сергею КОНОВАЛЕНКО «с целью узнать, не будут ли они устраивать драку во время приезда в Луганск патриарха КИРИЛЛА».

«Милиционеры интересовались, не собираемся ли мы устроить провокацию и драку 15 сентября в центре города во время приезда патриарха КИРИЛЛА. Мы ответили, что не собираемся. Мы лишь хотим развернуть самый большой государственный флаг», - сказал В.ТКАЛИЧ.

Он отметил, что возникли проблемы с местом проведения акции. «В мэрии нам сказали, что площадь перед памятником Шевченко может быть оцеплена. Поэтому придется выбрать другое место для разворачивания флага. Мы еще не знаем, либо развернем его перед украинским драмтеатром, либо будем прорываться через кордон милиционеров», - сказал В.ТКАЛИЧ.

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Сотрудники луганской милиции готовы к возможным провокациям со стороны оппозиции во время приезда главы РПЦ патриарха КИРИЛЛА 14-15 сентября. Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, правоохранители сделают все, чтобы не допустить провокаций в дни приезда патриарха.

«Во все дни его пребывания в Луганске для охраны общественного порядка будет задействован весь луганский гарнизон милиции. Кроме этого, для обеспечения охраны общественного порядка будет подключен весь личный состав областного аппарата УМВД. Нам активно окажут помощь военнослужащие внутренних войск МВД Украины (в/ч 3035) и общественные формирования содействия ОВД "Тайфун" и "Вен Бест". Поэтому любые нарушения порядка, даже если они и планируются, будут пресечены», - сказала Т.ПОГУКАЙ.